«دليل المواطن بالخارج».. 6 معلومات عن تطبيق «كلم مصر»
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:36 ص
إيمان ماهرطباعة
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول تطبيق إلكتروني للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"؛ كأداة مستحدثة للتواصل مع أبناء الوطن بالخارج.
وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن التطبيق الجديد:
- يهدف التطبيق للتواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية الوزارة.
- خلق جسور من الثقة بين المصريين خارج حدود الوطن.
- يتضمن خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية.
- يضمن للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل مع الوزارات والهيئات المعنية.
- يستخدم كدليل لإسكان المصريين بالخارج، دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وإدارة التجنيد، كذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم.
- يتضمن إشعارات ترسل للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة.
وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن التطبيق الجديد:
- يهدف التطبيق للتواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية الوزارة.
- خلق جسور من الثقة بين المصريين خارج حدود الوطن.
- يتضمن خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية.
- يضمن للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل مع الوزارات والهيئات المعنية.
- يستخدم كدليل لإسكان المصريين بالخارج، دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وإدارة التجنيد، كذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم.
- يتضمن إشعارات ترسل للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة.