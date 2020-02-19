بروتوكول تعاون بين هيئة تعليم الكبار وجامعة أسوان (صور)

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة أسوان.وذلك بحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، واللواء كمال سعودي نائب رئيس الجهاز، وصفاء عفيفي رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان، والدكتور علي دندراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.ومن ناحيته أوضح الدكتور أحمد غلاب، أن البروتوكول تناول العديد من أوجه التعاون المثمر بين الطرفين لخدمة المجتمع، والعمل على محو أمية غير المتعلمين بالمجتمع الأسواني، للقضاء على الأمية ونحو مجتمع أفضل دون أمية، وذلك من خلال قيام طلاب كليات الآداب، والخدمة الاجتماعية، والعلوم، والألسن، والتربية، لمحو أمية عدد أربعة أفراد من المجتمع كشرط لمنح الطالب الدرجة العلمية خلال مدة الدراسة عند تخرجه.