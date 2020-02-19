نص مشروع قانون «دار الإفتاء» قبل مناقشته بالبرلمان

وفيما يلي نص القانون وتقرير اللجنة الدينية عنه



حصلت الدستور، على نص مشروع قانون إنشاء "دار الإفتاء المصرية"، المقرر مناقشته بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل.ويتكون مشروع القانون من 23 مادة، استهدف دار الإفتاء المصرية، وتحديد آلية تعيين فضيلة المفتى.ووفق المشروع في نصه النهائي، فإن تعيين المفتي يكون بقرار من السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له.ويعيد مشروع القانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى - الفنى - الإدارى)، وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى.وتنظيم كل ما يتعلق بالمفتى من حيث وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.