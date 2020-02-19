استقرار أسعار الخضار اليوم.. و«الطماطم» بـ 4.5 جنيه
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:30 ص
دعاء أبو العزمطباعة
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الأربعاء.
وأضاف نجيب في تصريحات للدستور أن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيه.
وأفاد أن أسعار البطاطس تتراوح 2- 3 جنيهات، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 -11 جنيها.
وعن أسعار البصل سجل للكيلو 2.5 - 5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
وسجل سعر الكوسة 4-6 جنيهات، والخيار ما بين 3 –5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 7-10 جنيهات.
فيما تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
وأضاف نجيب في تصريحات للدستور أن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيه.
وأفاد أن أسعار البطاطس تتراوح 2- 3 جنيهات، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 -11 جنيها.
وعن أسعار البصل سجل للكيلو 2.5 - 5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
وسجل سعر الكوسة 4-6 جنيهات، والخيار ما بين 3 –5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 7-10 جنيهات.
فيما تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.