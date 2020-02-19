اليوم.. بدء توريد البنجر لـ«الدلتا للسكر»

تبدأ شركة الدلتا للسكر، اليوم الأربعاء 19 فبراير، استلام البنجر لموسم 2019-2020، من المزارعين، تمهيدا لتحويله إلى سكر.وطالبت الشركة في بيانها، المزارعين صاحبي العروة المبكرة الاتصال بمكاتب الشركة لمعرفة مواعيد التقيلع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة والانتظام، والالتزام به والعمل على نظافة البنجر المورد من الشوائب للحفاظ على المحصول وجودته حتى يتاح للمزارع الحصول على أعلى دخل.وأشارت إلى أنه سيتم توجيه وسائل النقل المتاحة والمحددة لكل منطقة لنقل المحصول بالكميات المحددة والمتفق عليها طبقا لبرنامج تشغيل المصانع.وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أنه من المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر طوال الموسم.