تحرير 81 عقدا لحالات تقنين وضع اليد بالخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم الأربعاء، تحرير 81 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه على مدى شهر يناير المنقضي.وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، قبول طلبات 729 حالة وضع يد بواقع 726 حالة وضع بالزراعة، و3 بالبناء، بزمام المركز، وجرى فحص الملفات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالي 9 ملايين و732 ألف جنيه و500 جنيه.وأضاف مجدي، أنه جرى تحرير العقود لـ 81 حالة وضع يد بالزراعة، بينما يواصل المركز استقبال المواطنين، لاستكمال سداد باقي رسوم تقنين وضع اليد، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية، بينما لم يجري تحرير عقود حالات وضع اليد بالبناء حيث جرى إدراجها ضمن المنظومة الرسمية لتقينن وضع اليد.وكان قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، منتصف يناير الماضي، مد المهلة الزمنية لسداد رسوم وقيمة أراضي وضع اليد بالمحافظة، في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك حتى يوم 31 مارس 2020.