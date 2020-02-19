رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 81 عقدا لحالات تقنين وضع اليد بالخارجة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:27 ص
المهندس مجدي الطماوي
المهندس مجدي الطماوي
محمد علي مهدي
طباعة
أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم الأربعاء، تحرير 81 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه على مدى شهر يناير المنقضي.

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، قبول طلبات 729 حالة وضع يد بواقع 726 حالة وضع بالزراعة، و3 بالبناء، بزمام المركز، وجرى فحص الملفات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالي 9 ملايين و732 ألف جنيه و500 جنيه.

وأضاف مجدي، أنه جرى تحرير العقود لـ 81 حالة وضع يد بالزراعة، بينما يواصل المركز استقبال المواطنين، لاستكمال سداد باقي رسوم تقنين وضع اليد، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية، بينما لم يجري تحرير عقود حالات وضع اليد بالبناء حيث جرى إدراجها ضمن المنظومة الرسمية لتقينن وضع اليد.

وكان قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، منتصف يناير الماضي، مد المهلة الزمنية لسداد رسوم وقيمة أراضي وضع اليد بالمحافظة، في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك حتى يوم 31 مارس 2020.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مصرع 4 في تصادم طائرتين بأستراليا

منذ يوم

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. إصابة 10 أطفال في تصادم «باص حضانة» بالقليوبية

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 10 أطفال في تصادم «باص حضانة» بالقليوبية

مصرع 4 في تصادم طائرتين بأستراليا

الأرصاد: طقس اليوم شديدة البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

منوعات

«كورونا» يلغي حفلة لفرقة يابانية بالصين

انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

دعوة لتمزيق العضوية بـ «نادي القلق» في كتاب جديد لجلال الشايب

غدًا.. افتتاح الفن حياة» بجامعة عين شمس

سيرة رءوف مسعد الذاتية «لما البحر ينعس».. عالم مضطرب بعيون طفل

مركز «دال» يستضيف ندوة «ماسبيرو قصة مبنى».. الليلة