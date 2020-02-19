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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرور الغربية ينفي توقف حركة السيارات بالطريق الزراعي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:26 ص
تكدس مرورى
تكدس مرورى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نفى العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، تعطل الحركة المرورية بالطريق الزراعي السريع عند منطقة كوبري المعرض بمدينة طنطا، مشيرا إلى أن الصور المتداولة والتي قامت إحدى صفحات فيسبوك بمدينة طنطا بنشرها غير صحيحة ولم تحدث في مدينة طنطا أو محافظة الغربية، وربما تكون في مكان آخر خارج المحافظة.

وأضاف مدير إدارة مرور الغربية في تصريح له، أنه فور ورود أي بلاغات بتوقف الحركة المرورية في أي مكان تنتقل سيارات المرور على الفور مزودة بالأوناش الخاصة بها، ويتم تسيير حركة المرور بصورة سريعة.

وطالب من المواطنين تحري الدقة فيما تروجه بعض صفحات الفيس بوك، ولم يحدث نهائيا أن تم تلقى أي بلاغ بتوقف الطريق الزراعي السريع عند منطقة كوبري المعرض بمدينة طنطا أو وقوع مشاجرات بين سائقي الميكروباص في تلك المنطقة.

وكانت احدي صفحات التواصل الاجتماعي بمدينة طنطا نشرت صور لتوقف عدد من سيارات الميكروباص بمنطقة المعرض بطنطا علي غير الحقيقة مما أدى إلى قيام عدد من أصحاب السيارات ممن يتصفحون صفحات الفيس بوك إلى تغيير خطوط سيرهم إلى طرق أخرى بمدينة طنطا تفاديا لتوقف حركة المرور وبعد فترة لاحظوا أن الحركة المرورية لم تتوقف نهائيا عند منطقة كوبري المعرض والصور المتداولة غير صحيحة -حسب التصريح الرسمي الصادر عن مدير إدارة مرور الغربية.

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