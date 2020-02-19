أسهم أوروبا ترتفع بفعل انخفاض حالات الإصابة بكورونا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض اليورو، بينما أدى تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى تعزيز الآمال في أن تأثير الوباء على سلسلة الإمداد العالمية ربما يكون قصير الأمد.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس المميت لليوم الثاني على التوالي في الصين.وربح قطاعا السيارات والتعدين، وهما من القطاعات المنكشفة على الصين، 0.6 بالمائة و0.1 %على الترتيب.وجميع الأنظار على مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها من منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا.