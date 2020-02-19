تعلمت من أسرتي

لاشك في أن الأسرة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل شخصية الإنسان فمنها تنطلق ثقافته وقيمه وتقاليده وعقيدته ولأن الأسرة هي الإطار الذي ننشأ فيه فإنها تنعكس على سلوكنا سلبًا وإيجابًا وتترك الأسرة بصماتها على كل منا ، ولأنني شخص يحب التعلم ويعتقد أن كل موقف أو حدث يمر عليه يجعله يكتسب خبرات تعيد تشكيله من جديد ، فكرت أن أكتب عن أسرتي وكيف كانت أفكارهم ملهمة لي وكيف أثرت في حتى وإن عارضتها أحيانًا.• تعلمت من "أمي" ضرورة أن أضع كل شئ في مكانه لأعود إليه عندما احتاجه وأن أؤدي العمل صحيحًا من المرة الأولى لأن تكرار أداء نفس العمل مضيعة للوقت ،وتعلمت منها أيضًاأن الحياة تقسو علينا أحيانًا ولا يكون لنا حيلة إلا الصبر ولكن إذا كنا مظلومين فعلينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا لرفع الظلم وإلا كناجبناء، كما تعلمت منها أن على كل إنسان أن يتحمل مسئولية أقواله وأفعاله وقراراته.وقد تأثرت بهذه التعاليم فتعودت أن أكون منظمة لا أحب الفوضى واستمتع بتناسق الألوان وتناغم الأشياء من حولي حتى علاقات البشر!كما أن الاحساس بتحمل مسئولية أفعالي وأقوالي منذ الصغر جعلني حريصة على ألا أجرح أحدًا من الناس وألا أقطع على نفسي عهدًا لا استطيع تنفيذه وعندما وقعت في مشاكل كثيرة نتيجة خطأ في بعض القرارات التي اتخذتها خلال حياتي لم اعتبر نفسي ضحية ولم أحمل أحدًا من أسرتي أو من خارجها المسئولية وهكذا تعلمت من أخطائي وأصبحت أتطور وأنمو وأرضى عن حياتي بوجه عام.• تعلمت من أختى "إيمان"ــ رحمها الله ــ فن المفاوضات والحلول الوسط وأنه ليس كل ما نأمله في الحياة يمكننا تحقيقه ولكن لا بد أن نعرف ماذا نمتلك؟وماذا يمكننا أن نفاوض عليه ؟ وماهي الأشياء التي لا تقبل التفاوض؟ وهي أشياء تختلف من شخص إلى آخر وفقًا لشخصيته ولكن في النهاية علينا أن نعرف أنفسنا وماذا نريد؟ وماذا نفعل حين نوضع في موقف تتعارض فيه مصالحنا مع من نحبهم؟ صحيح أنني لم أكن أمتلك موهبتها الرائعة في حسم الخلافات وإنهاء النزاعات وإضفاء الجمال والأناقة على كل شئ تلمسه بيديها وكأنها تمتلك عصاة سحرية تلون الأشياء بألوان مبهجة أشبه بحكايات والت ديزني لكنني لا أنكر أننى استمعت كثيرًا بصحبتها وصداقتها وطريقة سردها لأحداث الحياة ومواقفها بطريقة تمتزج فيها الدعابة بالسخرية وبعض الحبكة البوليسية التي تجعل القصة ممتعة حتى وإن كانت موجعة.• تعلمت من أختى "صفاء" أن الأحلام الكبيرة تحتاج إلى رؤية ووعي وأنه لا شئ مستحيل ،كنت أتعجب من قدرتها على استشراف المستقبل والتنبؤ بما سيحدث لمن حولها ، وقد أخافني هذا التفكير عندما كنت صغيرة وكنت أشعر أنها أشبه ما تكون بالعرافة ، لم اكن أفهم سرها ولا كيف تستطيع أن تفعل ذلك بمنتهى البساطة والبراعة وظللت مبهورة بها وإن كنت أخاف أن أسألها ماذا أفعل؟لأنني في النهاية لست هي .. فاتخذت قرارات حياتي بمفردي، وقد أخطأت في بعضها وأصبت في البعض الآخر ولكن ما أخطأت فيه وما ترتب عليه ساعدني على النضج وعندما نمى الوعي بداخلي لم أعد أرى سوى أنها إنسانة تتمتع بعقل منظم وروح شفافة تستشرف المستقبل بناء على معطيات الحاضر ولأنها كاتبة وروائية فلديها قدر كبير من الخيال والإبداع يجعلها تفعل ذلك بسهولة كما أنها تفكر في أحوال إخوتها حتى وإن بدت بعيدة عنهم لكنها دومًا قلقة بشأنهم مما يجعلها واحة أمان ألوذ إليها حين أشعر بأنني أواجه ما لا طاقة لي به ، ربما تشغلني ظروف الحياة عنها فلا نتحدث ولا نتقابل إلا قليلًا ولكنها دومًا في قلبي، يتردد صدى كلماتها .."لن أتخلى عنكِ ما حييت".• تعلمت من "أبي"أن ما نزرعه نحصده وأن من عاش لنفسه عاش معزولًا ومات وحيدًا .• تعلمت من أخي "أحمد" ألا أخطو خطوة إلا وأنا أعرف إلى أين تقودني؟ وهل سأستطيع تحمل تبعاتها؟ ، وأخي أحمد شخص يطبق التفكير العلمي في حياته وتطغي طبيعته الأكاديمية على شخصيته ، أحيانًا لا أتفق معه في بعض الآراء ولكنه خير صديق ومعين لي عندما يتعلق الأمر لدي بقرار مهمله تأثيرات على المدى البعيد، يهمني أن أستمع إليهوهو يفرش الحقائق والمعلومات والمعطيات والفروض أمامي وكأنه يقول لي"الأمور أصبحت واضحة فاختاري ما يناسبك".• تعلمت من أخى "محمد" التسامح فهو شخص محب ومتفائل ، يهوى الاستمتاع بحياته قدر ما يستطيع كما أنه كريم يساعد من يحتاجه دون أن يطلب منه ذلك، وهو ودود وأنا أحبه كثيرًا، وهو صديق يمكنني أن أفضفض له بما في داخلي وأنا أعلم أنه سيسمعني ويفهمني وأنا لا أحتاج أكثر من ذلك .• تعلمت من ابنتي "نورا" الحب غير المشروط والعطاء بلا حدود وأننا طالما نحب لا بد أن نسامح وأن الاختلاف في الرأي لا يعني أننا لا نحب بعضنا البعض .. فهي صديقتي الصغيرة ،اللطيفة، المشاغبة التي لا تتوقف عن الحديث معي إلا اذا كانت نائمة أو مريضة.. أحبها وأراها من أجمل المنح التي وهبها الله لي وعوضني بها عن أشياء حرمت منها.• تعلمت من ابني الغالي "محمد" أنه لا يكفي أن نحب أحدًا بل لا بد أن نحافظ على ذلك الحب وأن نرعاه ونعتني به، وتعلمت منه أيضًا أن ما نفرط فيه بسبب ضعف أو قلة حيلة نظل نلاحقه طوال حياتنا على أمل أن نجده وربما لا نستطيع اللحاق به، يابني أتمنى أن أعيش وأرى الطيور المهاجرة وقد عادت إلى أعشاشها لتبدأ فصلأ جديدًا من فصول الحياة وليس ذلك على الله ببعيد.• تعلمت من "زوج اختى الكبرى" أن المعادن الحقيقية للناس تظهر عند الغضب والأزمات وتغير الأحوال والزمن هو الفيصل في كشف معادن الناس ،ونفوس الناس منها النفيسة ومنها الرديئة فالنفوس النفيسة هي تلك التي حافظت على عهودها فلم تغيرها المناصب أو المكاسب لأنهم يعلمون أنها أمور دنيوية فانية وتبقى أرواحهم تشع قبسًا من الطمأنينة والأمان لمن حولهم.