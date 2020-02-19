توافق مع الآخرين باستخدام أدوات الطنان والبومة والغراب!

أحيانًا يكون التوافق مع الآخرين أمرًا صعبًا لأن كل الناس لديهم أفكارهم ومشاعرهم واحتياجاتهم الخاصة،ومن خلال مراقبة الكاتب "سكوت كوبر" للطيور لاحظ أنها تجيد التواصل فيما بينها كما أنها تستطيع حماية نفسها وصغارها من هجوم الآخرين بالإضافة إلى ذلك يمكنها أن تتعامل مع اللوم وتقاوم الأفكار السلبية ، وفي السطور التالية نتعرف على كيف تتعامل الطيور مع بعضها البعض،وكيف يمكن لأبنائنا الاستفادة من أدواتها في التعامل مع المواقف المختلفة؟1. الطنان من أصغر الطيور في العالم ولكنها الأكثر شجاعة أيضًا، وقد عرف عنها أنها تقوم بحماية نفسها وصغارها عند هجوم الكلاب أو القطط أو الصقور أو حتى البشر ، ويضرب الطنان مثالًا جيدًا يحتذى به عند التعامل مع الأشخاص الذين يسخرون منك ويعتدون عليك حتى ولو كانوا أكبر منك سنًا.• مما لا شك فيه أن كل شخص يعيش على هذا الكوكب قد تعرض للسخرية يومًا ما حتى ولو على سبيل المزاح والدعابة ، أما التنمر فهو أكثر من السخرية حيث يعني محاولة بعض الناس إيذاء الآخرين من خلال السخرية الدنيئة ، النميمة ، التقليل من قيمتهم ، الضرب ، الدفع ، تمزيق الكتب والكراسات وأخذ الأدوات والتهديد)• إحدى الطرق لإيقاف التنمر هو منع حدوثه من الأساس ويكون ذلك من خلال التصرف بشكل يظهر ثقتك بنفسك لأن المتنمرون غالبًا يختارون ضحاياهم ممن يبدو عليهم الخجل وعدم الثقة بأنفسهم أو عدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم.• تذكر أن لغة جسدك ونبرة صوتك مهمة جدًا فلو بدا صوتك مرتعشًا أو خائفًا فستكون هدفًا سهلًا للمتنمرين.• في بعض الأحيان يمكنك استخدام الاختفاء عندما تكون في خطر محتمل وتحتاج الهروب فإذا أحاط بك مجموعة من الأطفال أو قاموا بدفعك إلى أرض الملعب فإن هذا يمثل خطرًا عليك،أو إذا اقتربت منك مجموعة من الأطفال يبدو عليهم ملامح العدوانية في التقدم نحوك في حجرة مغلقة أو رأيت شخصًا يحمل سكينًا فهذا يمثل خطرًا حقيقيًا ، فحاول الهرب واذا لم تستطع قبل أن يقوم أحدهم بمهاجمتك فلك كل الحق في الدفاع عن نفسك، قاوم لكى تصد عنك من يهاجمك وأصرخ طلبًا للمساعدة إذا استطعت،أو استعن بالآخرين للإسراع بمساعدتك.2. الغراب :أحيانًا يلقي المزارعون اللوم على الغربان في تدمير محاصيلهم، وهي تستحق بعض اللوم فعلًا لأنها تأكل الذرة وبعض المحاصيل الأخرى ولكن الغربان لا تستحق كل هذا اللوم لأنها أيضًا تأكل البق وغيره من الحشرات التي تضر بالكثير من المحاصيل.• تعتبر الغربان من أذكى الطيور جميعًا إذ تتمتع بذاكرة قوية وتجيد التعلم من تجاربها، وأدوات الغراب يمكنها مساعدتك في التعلم من تجاربك والتعامل مع اللوم.• بالطبع نحن نتخذ قرارات سيئة في بعض الأحيان فقد تختار ألا نذاكر استعدادًا للامتحان ثم تؤدي أداءً سيئًا أو تمارس رياضة التصويب في مكان قريب من بيت أحد الجيران ثم تحطم النافذة بالكرة وقد تختار أن تنكر أو تكذب أو تتهم شخصًا آخر.• يعد تحمل مسئولية القرارات السيئة من الأمور المهمة جدًا ويعني ذلك الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه ومحاولة إصلاحه كما أن التعامل مع اللوم يعد جزءًا من تحمل مسئولية اختياراتك السيئة أواخطائك فإذا ارتكبت خطأ فمن المحتمل أن تسمع مناقشة بشأنه من شخص ما ، بعض الناس سيقومونك برقة وعطف، والبعض الآخر سيصيحون في وجهك بنبرة عدوانية والأمر يعتمد على شعور الشخص الذي يلومك ومدى فداحة الخطأ الذي ارتكبته.• حين يلومك الناس على خطأ لم ترتكبه استخدم النفي التام عن نفسك ولكن لا تستخدم هذه الأداة إذا لم يكن ما تقوله صحيحًا تمامًا فإذا كنت مسئولًا عن جزء من الخطأ اعترف به ولكن مع الإشارة الى الجزء غير الصحيح ، أما إذا كنت مسئولا مسئولية كاملة عن الخطأ فالافضل أن تعترف به وتقوم بإصلاحه بدلًا من الكذب وإنكاره، فمن خلال الأمانة وتحري الصدق سوف تكون صادقًا مع نفسك وسوف يتعلم الآخرون الثقة بكلامك.3. البومة :مثل الطيور الجارحة تتميز البومة بالهدوء والتركيز أثناء الانتظار لاصطياد طعامها ولكنها تقوم بصيد فرائسها في الليل لأنها تجيد الرؤية والطيران في الظلام وفي بعض الأحيان قد تنتابك مشاعر داخلية تصيبك بالكآبة وقد يكون من الصعب عليك الحفاظ على هدوئك، وهنا يمكنك استخدام أدوات البومة.• الأداة الأولى : قلب الأفكار وتستخدم حين ترغب في التغلب على أفكار تعوقك عن القيام بالأشياء، مثال إذا كنت تعتقد أن واجبك المنزلي غاية في الصعوبة وفكرت قائلًا لن أستطيع القيام به فيمكنك قلب الأفكار بأن تقول لنفسك "الواجب المنزلي صعب ولكن سيكون من اللطيف أن انتهي منه" ، "يمكنني طلب المساعدة عند الحاجة" ، "لست مضطرًا للقيام به على أكمل وجه" ، "يمكنني اللعب بعد أن انتهي منه".• الأداة الثانية :تجنب الأخطاء الخمسة الشائعة في التفكير المبالغة : الاعتقاد بأن شيئًا أسوأ أو أهم مما هو عليه في الواقع كأن يعتقد الشخص أنه إذا خسر المباراة فهذه نهاية العالم أو إذا حصل على درجة سيئة في أحد المواد الدراسية أنه فاشل أو غبي. رؤية الاشياء السيئة فقط وتجاهل الأشياء التي تعطي شعورًا أفضل. التعميم : الاعتقاد بأن شيئًا واحدًا يسير على شاكلة معينة فإن جميع الأشياء المشابهة تسير على الشاكلة نفسها. التخمين بأن الأمور ستكون سيئة دون معرفة حقيقية :مثل أن تقول لنفسك ستكون المدرسة مملة اليوم. لوم نفسك على نحو خاطئ: مثال إذا أخطأت في تصويب الكرة وخسر فريقك فتقول لنفسك "أنا المسئول عن خسارة الفريق".• الأداة الثالثة: نفخ البالون وتستخدم حين ترغب في الشعور بالهدوء والاسترخاء ومن الأفكار التي يمكنها مساعدتك على ذلك ممارسة أحد الألعاب الرياضية ، التمشية ، سماع موسيقى هادئة ، القراءة ، مشاهدة فيلم ، اللعب مع حيوان أليف، وهذه الأفكار يمكنها أن تريح بدنك أما إذا رغبت في تهدئة عقلك فيمكنك أن تبحث عن وضعية مريحة سواء وأنت جالس أو واقف أومستلقى على أريكتك وتأخذ نفسًا عميقًامن أنفك ثم تعد حتى خمسة ثم أزفر النفس الذي أخذته عبر فمك ، انصت لتنفسك ولا تنتبه لشئ آخر.• في بعض الأحيان تبقى الأفكار أو المشاعر السلبية مثل الحزن أو الغضب ملازمة للناس ولا تتلاشى فإذا كانت تعاني من تلك المشاعر طوال الوقت فاطلب المساعدة في الحال وتحدث إلى شخص بالغ تثق فيه.إن الانسجام والتوافق مع نفسك قد يكون أصعب من التوافق والانسجام مع الآخرين، فحين تشعر أنك تمر بأوقات عصيبة حالكة تفقد فيها قدرتك على إدراك الأمور . استخدم أدوات البومة لمساعدتك على الرؤية بشكل واضح والعثور على الأوقات المشرقة المرحة مرة أخرى.