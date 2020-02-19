وزيرة التضامن: انتهينا من لائحة قانون الجمعيات التنفيذية

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، استيراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ومحاورها الرعاية والحماية والتنمية والتشبيك بين الشركاء ومكافحة الفساد، خلال لقاء نظمته «نوادي ليونز مصر» في حضور عدد من حكامها ورؤساءها في المحافظات.وأكدت القباج، أن الوزارة مهتمة بالاستثمار في البشر وإطلاق برامج لدعم الوعي والقيم الإيجابية بالتوازي مع الاستمرار في تقديم الدعم وسبل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، كاشفة عن الانتهاء من لائحة تنفيذية لقانون "العمل الأهلي"، بما يلبي متطلبات العاملين فيه.وأضافت، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا ببناء قواعد البيانات في مجالات الدعم النقدي والجمعيات الأهلية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة واستهداف الأولى بالرعاية.كما شددت القباج على تبني استيراتيجية لمكافحة الفساد على جميع المستويات، بداية من تشديد الرقابة على دور الرعاية ومنح الرقابة المجتمعية عليها وميكنة جميع الخدمات والربط الإلكتروني بين إدارات ومديريات الوزارة على مستوى الجمهورية.