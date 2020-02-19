«الشبورة» تغلق طريق العين السخنة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن غلق طريق العين السخنة بسبب انعدام الرؤية عقب ظهور الشبورة المائية.وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.