تايلاند: اعتقال بائع يشتبه في تنفيذه حادث إطلاق نار بمركز تجاري

اعتقلت الشرطة التايلاندية شخصا يشتبه في تنفيذه حادث إطلاق نار وقع مؤخرا بمركز تجاري في العاصمة بانكوك.وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال المشتبه به في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقاطعة فيتشابوري جنوب غربي بانكوك، وقد أقر بأنه نفذ عملية إطلاق النار في مركز "سينشري بلازا" في بانكوك.والمشتبه به يدعى دانوسورن نومشاروين، وهو بائع في مركز تجاري آخر في بانكوك، وهو متهم بقتل زوجته السابقة التي كانت تعمل في عيادة للتجميل في "سنتشري بلازا" وإصابة موظفة أخرى.ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه الذي تشهده تايلاند خلال ستة أسابيع، وجاء بعد نحو أسبوع من مصرع 29 شخصا في مدينة ناخون راتشاسيما برصاص جندي في مركز للتسوق كان يتحصن به لمدة 16 ساعة.