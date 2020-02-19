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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 81

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:56 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 81 حالة.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء أن سنغافورة قد أعلنت عن عزمها تخصيص أربعة مليارات دولار من أجل مساعدة الشركات والعائلات في التغلب على الفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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