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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو الأطراف اليمنية إلى استئناف عملية السلام في وقت مبكر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:37 ص
الصين
الصين
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دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون جميع أطراف الصراع في اليمن إلى السعي جاهدة لتنفيذ العملية السياسية واستئناف عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في وقت مبكر.

وقال جيون، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، "يستمر النزاع في اليمن منذ خمس سنوات، ودفعت فيه جميع الأطراف ثمنا باهظا خلال العامين الماضيين. وبعد مفاوضات صعبة، توصلت الأطراف إلى اتفاق استكهولم واتفاق الرياض، ينبغي أن نعتز بهذه النتائج، وينبغي أن تفي جميع الأطراف بالالتزامات السياسية للحفاظ على زخم التسوية السياسية".

وأضاف جيون أن بلاده تدعم الأمم المتحدة في تسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة؛ فيما يخص مراقبة وقف إطلاق النار وأداء مهامها، مع أهمية تشجيع جميع الأطراف على التعاون مع البعثة الأممية.

وأكد جيون أن الصين تشيد بالأمم المتحدة للمضي قدما بقوة في العملية السياسية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت قتالا على عدة جبهات في اليمن وتصاعدا في العمليات العسكرية، ما يثير القلق.

ولفت جيون إلى ضرورة إيلاء الاهتمام لآراء دول المنطقة والاستفادة من أدوارها، داعيا أطراف النزاع في اليمن إلى إيلاء الأهمية لمستقبل البلد ومصالح الشعب، وتجنب تصعيد الأعمال القتالية، والحفاظ بشكل مشترك على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
ونوه جيون إلى أهمية تهيئة جميع الأطراف الظروف المواتية للتسوية السياسية في البلاد.

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