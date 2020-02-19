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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصرللطيران» تتسلم ثاني طائراتها «إيرباص A320 neo».. (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:17 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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وصلت إلى مطار القاهرة، صباح اليوم، ثاني طائرات مصر للطيران الجديدة بحروف تسجيل "Su-GFK" من طراز "إيرباص A320neo"، قادمةً من مصنع الشركة العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، من أصل 15 طائرة من "عائلة الطراز"، تم التعاقد عليها لتنضم للأسطول المصري، والمقرر تسليمها للشركة بالتعاون مع شركة "إيركاب"، بعد أولى تسلمتها 15 فبراير الماضي، وكانت أول رحلاتها اليوم برقم "MS914" إلى أبوظبي في الإمارات.

الطائرة الجديدة "إيرباص A320Neo" توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ"Live TV" التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة "A320neo" بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد، وتمتاز بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران

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