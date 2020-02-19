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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المحور» تحظر أغاني «المهرجانات» في برامجها

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:02 ص
حسن راتب
حسن راتب
دعاء عبد المقصود
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قرر الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قناة "المحور"، منع ظهور جميع الأغاني السوقية التي تتضمن كلمات تخدش الحياء وتتنافى مع الذوق العام، والتي يطلق عليها "أغاني المهرجانات".

وأوضحت المحور، فى بيان صحفىي، أن قرار الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الإدارة لم يأت من فراغ، وإنما جاء تجاوبا مع القرارات الصادرة من نقابة الموسيقين والتي تستهدف في المقام الأول الحفاظ علي القيم الاجتماعية والمورث الثقافي والتراث المجتمعي والذوق العام للفن الرقي في مواجهة موجة تلك النوعية من الأغاني.

كما شمل القرار أيضًا عدم استضافة صناع هذا النوع من الغناء سواء مؤديها أو مروجيها أو مؤلفيها، حفاظًا على اسم القناة التي تحرص على احترام مشاهديها، خاصة أن هذه الأغاني تتضمن محتوى رديء وكلمات تخدش الحياء وتتضمن أيضًا أداء تمثيلي يجسد انحدار أخلاقي وهبوط في الذوق العام.

وشدد قرار رئيس مجلس إدارة قناة المحور، أنه علي جميع البرامج والإدارات بالقناة تنفيذ المنع بمنتهى الحزم والصرامة في ظل التصريحات العديدة التي أدلى بها هاني شاكر نقيب الموسيقيين لوسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الماضية، واستجابة لبيان النقابة الذي خرج منذ أيام حول الاتجاه نحو عدم منح أي تصاريح غناء لمطربي المهرجانات مرة أخرى، بعد الأزمة التي أثيرت حول حفل ستاد القاهرة والذي تضمن أغان مسفة وخادشة للحياء.

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