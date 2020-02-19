رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«لأني أب» لتدريب وعاظ وقساوسة على تقوية الترابط الأسري بالأقصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:58 ص
بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية
هدى الأمير
طباعة
شارك فرع بيت العائلة المصرية بالأقصر، في فعاليات مؤتمر "لأني أب"، لتدريب مجموعة من وعاظ الأزهر والقساوسة على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسري، من خلال التوعية بدور الأب في رعاية الأسرة وتقويمها، إضافة إلى طرق تنمية الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان، من أجل استعادة منظومة القيم في المجتمع المصري.

حضر ممثلا عن فرع الأقصر، الشيخ محمد الرملي حسين، الأمين العام للفرع، والأستاذ ضياء الدين أحمد محمد، المنسق العام، ونيافة القس رويس عبد الملاك، عضو لجنة الخطاب الديني، وفضيلة الشيخ عمر سيد خليل، مدير عام الدعوة بوعظ الأقصر، وعضو بيت العائلة، والشيخ محمد مصطفي، الواعظ بالأزهر، وعضو بيت العائلة.

وتأتي هذه المشاركات تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد الطيب، رئيس فرع بيت العائلة بالمحافظة، ونيافة الأنبا يوساب، نائب الرئيس.

وتستمر فعاليات البرنامج التدريبي مدة أربعة أيام من 17 إلى 20 فبراير 2020م، يحاضر فيها خبراء في مجال العلاقات الأسرية، بمشاركة 75 واعظًا من الأزهر الشريف، و75 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، إضافة إلى عدد من علماء الدين المسلمين والمسيحيين.
بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستعد لـ«الزمالك» بفقرة لركلات الجزاء

منذ حوالي 23 ساعة

«سامحونى».. مفاجآت فى فيديو تهديد بالانتحار لـ منى فاروق

منذ حوالي 13 ساعة

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

منذ حوالي 16 ساعة

«كارتيرون» يحسم المفاضلة بين زيزو وأوناجم أمام الأهلى

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مصرع 4 في تصادم طائرتين بأستراليا

الأرصاد: طقس اليوم شديدة البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

منوعات

«كورونا» يلغي حفلة لفرقة يابانية بالصين

انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

دعوة لتمزيق العضوية بـ «نادي القلق» في كتاب جديد لجلال الشايب

غدًا.. افتتاح الفن حياة» بجامعة عين شمس

سيرة رءوف مسعد الذاتية «لما البحر ينعس».. عالم مضطرب بعيون طفل

مركز «دال» يستضيف ندوة «ماسبيرو قصة مبنى».. الليلة