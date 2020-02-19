«لأني أب» لتدريب وعاظ وقساوسة على تقوية الترابط الأسري بالأقصر

شارك فرع بيت العائلة المصرية بالأقصر، في فعاليات مؤتمر "لأني أب"، لتدريب مجموعة من وعاظ الأزهر والقساوسة على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسري، من خلال التوعية بدور الأب في رعاية الأسرة وتقويمها، إضافة إلى طرق تنمية الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان، من أجل استعادة منظومة القيم في المجتمع المصري.حضر ممثلا عن فرع الأقصر، الشيخ محمد الرملي حسين، الأمين العام للفرع، والأستاذ ضياء الدين أحمد محمد، المنسق العام، ونيافة القس رويس عبد الملاك، عضو لجنة الخطاب الديني، وفضيلة الشيخ عمر سيد خليل، مدير عام الدعوة بوعظ الأقصر، وعضو بيت العائلة، والشيخ محمد مصطفي، الواعظ بالأزهر، وعضو بيت العائلة.وتأتي هذه المشاركات تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد الطيب، رئيس فرع بيت العائلة بالمحافظة، ونيافة الأنبا يوساب، نائب الرئيس.وتستمر فعاليات البرنامج التدريبي مدة أربعة أيام من 17 إلى 20 فبراير 2020م، يحاضر فيها خبراء في مجال العلاقات الأسرية، بمشاركة 75 واعظًا من الأزهر الشريف، و75 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، إضافة إلى عدد من علماء الدين المسلمين والمسيحيين.