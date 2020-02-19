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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:56 ص
إصابات جديدة بفيروس
إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض فى البلاد إلى 46 شخصًا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان: «إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها».

ودعا الرئيس الكورى الجنوبي، مون جيه إن، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وقتل الفيروس أكثر من 2000 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي، ووصل إلى أكثر من 12 دولة، مما تسبب في مشكلات اقتصادية واضطرابات تتعلق بالسفر على نطاق واسع.

وكان الرئيس الكورى الجنوبي مون جيه إن، حث على استخدام جميع الوسائل الخاصة المتاحة للتعامل مع الحالات الاقتصادية الطارئة التي تعود إلى استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.


وقال «مون»، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في المكتب الرئاسي، أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية: «إن حالات الطوارىء تتطلب تدابير استثنائية».

وأضاف أن الوضع الحالي أكثر خطورة بكثير مما كان يعتقد، مشددًا على أن هذا هو الوقت الذي تكون فيه الإجراءات الخاصة ضرورية للغاية لاستخدام الحكومة كل الوسائل الممكنة، مؤكدًا أهمية اتخاذ خطوات احترازية وقادرة على الحفاظ على زخم الانتعاش في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام أموال الطوارئ الحكومية استجابة للفيروس يجب أن تكون مجرد البداية، مفيدًا بأن الإنفاق المبكر لميزانية الدولة هو خطوة أساسية يتعين على الحكومة اتخاذها.

وأوضح «مون»، أن هذا لا يكفي للاستجابة لحالات الطوارئ الاقتصادية، حيث أنه يتطلع إلى أن تضع الحكومة رؤية سياسية تتجاوز التوقعات دون قيود للتعامل مع حالات الطوارئ.

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