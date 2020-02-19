أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار 24: 793 إلى 795 جنيهًاعيار 22: 727 إلى 729 جنيهًاعيار 21: 694 إلى 696 جنيهًاعيار 18: 595 إلى 597 جنيهًاعيار 14: 463 إلى 464 جنيهًاعيار 12: 397 إلى 398 جنيهًاالأونصة: 24,667 إلى 24,738 جنيهالجنيه الذهب: 5,552 إلى 5,568 جنيهكيلو الذهب:793,143 إلى 795,429 جنيهثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار 24: 804.67 جنيهعيار 22: 737.62 جنيهعيار 21: 704.11 جنيهعيار 18: 603.51 جنيهعيار 14: 469.39 جنيهعيار 12: 402.34 جنيهعيار 9: 301.75 جنيهأوقية الذهب: 25,025 جنيهجنيه الذهب: 5,633 جنيهكيلو الذهب: 804,672 جنيه