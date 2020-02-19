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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:30 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
عبدالهادي أبوطالب
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تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 793 إلى 795 جنيهًا
عيار 22: 727 إلى 729 جنيهًا
عيار 21: 694 إلى 696 جنيهًا
عيار 18: 595 إلى 597 جنيهًا
عيار 14: 463 إلى 464 جنيهًا
عيار 12: 397 إلى 398 جنيهًا
الأونصة: 24,667 إلى 24,738 جنيه
الجنيه الذهب: 5,552 إلى 5,568 جنيه
كيلو الذهب:793,143 إلى 795,429 جنيه

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 804.67 جنيه
عيار 22: 737.62 جنيه
عيار 21: 704.11 جنيه
عيار 18: 603.51 جنيه
عيار 14: 469.39 جنيه
عيار 12: 402.34 جنيه
عيار 9: 301.75 جنيه
أوقية الذهب: 25,025 جنيه
جنيه الذهب: 5,633 جنيه
كيلو الذهب: 804,672 جنيه

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