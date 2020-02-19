هونج كونج تسجل ثانى حالة وفاة بسبب «كورونا»

أعلنت السلطات الصينية، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في هونج كونج، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى أنحاء البلاد إلى 2004 أشخاص، والمصابين إلى 74 ألفًا و185 حالة.





وفجر طبيب صيني مفاجأة مدوية، عندما صرح بأن أول مريض بفيروس كورونا لم يذهب إلى السوق الموبوء مطلقًا، ليكذب ما قالته الحكومة الصينية في هذا الأمر بأن السوق هي البداية لانتشار المرض ليفتح الباب واسعًا أمام الاجتهاد لمعرفة مصدر الفيروس الذي انتقل من الصين إلى عدد من دول العالم.



