اختطاف شقيق فنانة شهيرة بالعراق

اختطف مسحلون مجهولون شقيق الفنانة الشهيرة آلاء حسين، أثناء مشاركته في الاحتجاجات العراقية بساحة التحرير.ونقلت وسائل إعلام عراقية، بحسب شبكة «إرم نيوز»، عن مصادر محلية قولها إن «الناشط إبراهيم حسين وهو شقيق الفنّانة المعروفة آلاء حسين، اختطف من ساحة التحرير، يوم أمس، الاثنين، وهذه المرة الثانية، التي يختطف فيها الناشط».وتلقت عائلة الناشط، صورًا له وهو مضرّج بالدماء، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية، لقاء الإفراج عنه.وفي أول تعليق لها، كتبت الفنانة آلاء حسين، على حسابها على موقع «إنستجرام»، «نشكر الأجهزة الأمنية للتواصل والمجهود المبذول وإحكام زمام الأمور»، مضيفة: «لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن».