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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا و«العفو الدولية» تنتقدان قرار تركيا بإعادة اعتقال الناشط «كافالا»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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انتقدت وزارة الخارجية الألمانية، ومنظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، قرار السلطات التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر: «نحن مصدمون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة».

ودعت الوزارة إلى «توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا».

وكان المدعي العام التركي أصدر مذكرة اعتقال بحق كافالا في تحقيق جديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، الثلاثاء.

ويتعلق التحقيق بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 في تركيا.

وتأتي مذكرة الاعتقال بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئة كافالا من جميع التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها إسطنبول عام 2013.

وكان من المفترض إطلاق سراح كافالا بعد قضاء نحو عامين ونصف العام في السجن.

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