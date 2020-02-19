مركز «دال» يستضيف ندوة «ماسبيرو قصة مبنى».. الليلة

يستضيف مركز «دال» للأبحاث والإنتاج الإعلامى، بمقره الجديد بميدان المساحة في الدقي٬ في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء٬ فعاليات ندوة بعنوان «ماسبيرو قصة مبنى.. جدل التطوير أم نهاية الرحلة؟»، مع الإعلامية هالة أبو علم.وكان ظهور التليفزيون المصري نقلة نوعية، وضعت وسائل الإعلام على طريق الاتصال المباشر بالجماهير، كبؤرة مركزية، تلتقي عندها كل أصناف الإبداع، فكرا وثقافة ومعرفة، لينطلق المشاهد نحو فضاءات تجاوز تأثيرها حدود مصر لما حولها، وفي الآونة الأخيرة تواتر الحديث حول إعادة هيكلة ماسبيرو.وأثار برومو برنامج التاسعة، الذي يستقر في موعد نشرة التاسعة، الموعد الكلاسيكي لنشرة الأخبار، كأولى إطلالات التطوير على الشاشة المصرية بجملة «إحنا التليفزيون المصري»، موجة من الانتقادات، رأى أصحابها أن تطوير ماسبيرو يجب أن يستقر بين أبنائه الذين يؤدون واجبهم بأقل الامكانيات المتاحة.في هذا السياق جاءت كلمات الإعلامية القديرة هالة أبو علم، وهي تطرح تقديرها لضرورة التطوير وأهميته، تمتزج بالحزن والالم، لغياب أبناء ماسبيرو عن تلك المرحلة، وهو ما يطرح السؤال، هل هي مرحلة التطوير، أم نهاية الرحلة؟