رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة تحيي ذكرى مولد شاعر الجغرافيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:02 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس
نضال ممدوح
طباعة
تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ احتفالية كبري بذكرى ميلاد المفكر والعالم٬ شاعر الجغرافيا «جمال حمدان»، وذلك في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ يقدمها الشاعر شعبان يوسف.

ويقول «حمدان» عن علم الجغرافيا: «قد لا تكون الجغرافيا قمة العلوم ولكنها قمة الثقافة، فالجغرافيا هي أعلى مراحل الثقافة وهي علم الثقافة الأساسي، بدونها أنت غير مثقف مهما فعلت وبها أنت مثقف مهما قصرت».

بهذه الكلمات البليغة أعطى مفهومًا جديدًا لعلم الجغرافيا، كان لا يرى علم الجغرافيا بأنه ذلك العلم الوضعي الذي يقف على حدود الموقع والتضاريس، وإنما هو علم يمزج بين تلك العلوم المختلفة، فقد كان يعرف الجغرافيا بأنها: «تلك التي إذا عرفتها عرفت كل شيء عن نمط الحياة في هذا المكان أو ذاك»، وبأنها «الجسر الذي يربط العلوم الطبيعية بالاجتماعية وتصل ما فصله التخصص الأكاديمي الضيق، فالجغرافيا باختصار ليست علم من كل بستان زهرة».

من مؤلفاته: موسوعة شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان 4 أجزاء، بترول العرب، اليهود أنثروبولوجيا، استراتيجية الاستعمار والتحرير، العالم الإسلامي المعاصر، بين أوروبا وآسيا، دراسة في النظائر الجغرافية، الجمهورية العربية الليبية، دراسة في الجغرافيا السياسية، 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، قناة السويس، أفريقيا الجديدة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

منذ حوالي 14 ساعة

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

مركز «دال» يستضيف ندوة «ماسبيرو قصة مبنى».. الليلة

صدور كتاب «نوفاسين..عصر الذكاء الفائق» في نسخته العربية

عرض الأرشيف الفوتوغرافي بين القاهرة ولندن بمكتبة الأسكندرية.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة تحيي ذكرى مولد شاعر الجغرافيا