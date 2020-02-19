مكتبة مصر الجديدة تحيي ذكرى مولد شاعر الجغرافيا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ احتفالية كبري بذكرى ميلاد المفكر والعالم٬ شاعر الجغرافيا «جمال حمدان»، وذلك في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ يقدمها الشاعر شعبان يوسف.ويقول «حمدان» عن علم الجغرافيا: «قد لا تكون الجغرافيا قمة العلوم ولكنها قمة الثقافة، فالجغرافيا هي أعلى مراحل الثقافة وهي علم الثقافة الأساسي، بدونها أنت غير مثقف مهما فعلت وبها أنت مثقف مهما قصرت».بهذه الكلمات البليغة أعطى مفهومًا جديدًا لعلم الجغرافيا، كان لا يرى علم الجغرافيا بأنه ذلك العلم الوضعي الذي يقف على حدود الموقع والتضاريس، وإنما هو علم يمزج بين تلك العلوم المختلفة، فقد كان يعرف الجغرافيا بأنها: «تلك التي إذا عرفتها عرفت كل شيء عن نمط الحياة في هذا المكان أو ذاك»، وبأنها «الجسر الذي يربط العلوم الطبيعية بالاجتماعية وتصل ما فصله التخصص الأكاديمي الضيق، فالجغرافيا باختصار ليست علم من كل بستان زهرة».من مؤلفاته: موسوعة شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان 4 أجزاء، بترول العرب، اليهود أنثروبولوجيا، استراتيجية الاستعمار والتحرير، العالم الإسلامي المعاصر، بين أوروبا وآسيا، دراسة في النظائر الجغرافية، الجمهورية العربية الليبية، دراسة في الجغرافيا السياسية، 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، قناة السويس، أفريقيا الجديدة.