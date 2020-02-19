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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أوتار مصرية».. أبطال السمسمية بضيافة مكتبة القاهرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:42 ص
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرضًا للفيلم التسجيلي «أوتار مصرية» من إعداد الفنان عمرو حسين، وذلك بمناسبة اختيار مدينة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية.

ويرصد فيلم «أوتار مصرية» تاريخ آلة السمسمية الموسيقية فى مدن القناة، الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس، كما يبرز الدور الذي لعبته الآلة على مر العصور منذ حفر قناة السويس فى القرن الـ19 الميلادى وحتى نصر أكتوبر 1973.

ومن خلال فيلمه التسجيلى، والذي تبلغ مدة عرضه سبعة وعشرون دقيقة، يوثق المخرج عمرو حسين تاريخ السمسمية ورجالها وأبطالها، ممن ألفوا ولحنوا وغنوا، وممن صنعوا بطولاتهم الخالدة، إذ التقى أبطالا ما زالوا على قيد الحياة، كانوا ممن شاركوا فى صنع أمجاد السمسمية فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، حكوا ورووا حكايات المجد والفخار.

ويتطرق الفيلم إلى كيف تحولت السمسمية بعد العدوان الثلاثي على مصر وحتى حرب أكتوبر، إلى سلاح مواجهة يثير الحماس ويشد العزائم، حيث صار أبطال المقاومة يلتقطون بنادقهم نهارا، وسمسميتهم ليلا يرددون الأغاني الحماسية على إيقاعات السمسمية، فيمتلئون بالرغبة في مواجهة الغزاة وإجلائهم عن بلادهم.

كما يشمل العرض استعراض صور أعضاء فرقة «أولاد الأرض» من الفدائيين الذين كانوا يغنون على أنغام السمسمية ويقومون ببطولاتهم الفدائية، مصحوبة بأسمائهم، وهم: إبراهيم حسن بدران، ومبروك السيد مرجان، وفرج محمد دردير، ومحمد مازن عثمان، ومنصور نصارى محمد، وصلاح عبد الحميد.

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