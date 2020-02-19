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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استئناف رحلات الطيران الفرنسية والألمانية فوق الأجواء العراقية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، استئناف رحلات شركات الطيران الألمانية والفرنسية فوق الأجواء العراقية، مبينًا أن ذلك جاء بعد رفع التوصية التحذرية من استخدام الأجواء العراقية.

وقال لعيبي - في بيان نقلته قناة «السومرية نيوز»، أمس الثلاثاء- إن: «شركات الطيران الأوروبية والأجنبية والعربية عاودت التحليق في سمائنا من جديد بعد إلغاء توصية وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران كون الأجواء العراقية الأكثر آمنًا واستقرارًا».

وأضاف: «إننا نحرص على أمن وسيادة الأجواء في العراق والمنطقة»، مشيرًا إلى أن وزارة النقل حريصة على توفير أفضل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لاجوائنا، وإننا في طور فتح ممرات جوية جديدة وتقليل الفصل بين الطائرات لاستيعاب الزخم الكبير الحاصل للطائرات العابرة سماء العراق.

وتابع بالقول: «إن شركة الملاحة الجوية بكوادرها المتخصصة استطاعت اكتساب ثقة شركات الطيران الأوروبية ومعاودة تحليقها عبر الأجواء العراقية مجددًا».

جدير بالذكر أن شركات الطيران الهولندية والنرويجية سبق أن استأنفت رحلاتها فوق الأجواء العراقية مطلع الشهر الجاري بعد التوصية التي قدمتها وكالة أمن الطيران بالحذر من استخدام سماء العراق في 8 و11 من شهر يناير المنصرم عقب الأحداث الأخيرة في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، إلا أن وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران تراجعت عن قرارها في 24 من الشهر ذاته بعد تقييم آخر للمعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية فوق الفضاء العراقي والتي أثبتت أن سماء العراق آمنة ومستقرة.

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