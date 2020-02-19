اكتشاف تابوت حجرى لمؤسس روما القديمة فى إيطاليا

كشف علماء آثار ينقبون في المنتدى الروماني عن ضريح تحت الأرض مخصص لرومولوس، مؤسس المدينة القديمة.يتضمن الأثر التاريخي غرفة تحت الأرض بها تابوت حجري ارتفاعه 1.4 مترًا، وما يبدو أنه مذبح، ويرجع التابوت إلى القرن السادس قبل الميلاد.وستعلن إدارة الكولوسيوم الأثرية، التي تشرف على عمليات التنقيب المستمرة في المنتدى، عن الكشف الجمعة.كان المنتدى مركز الحياة العامة في روما القديمة، وموقع الأثر إلى رومولوس قريب من المجمع الرئيسي للمباني العامة التي تتضمن مجلس الشيوخ والمنبر، وهو منصة الرئيس، حيث تعلن كل الإعلانات والتصريحات المهمة.وفقًا للأساطير الرومانية، فقد كان رومولوس وشقيقه التوأم ريموس مؤسسا المدينة القديمة لروما والمملكة الرومانية.وأشادت عمدة المدينة فيرجينيا راجي بالاكتشاف، وغردت على تويتر: «دائما ما تعج روما بكنوزها المدهشة».