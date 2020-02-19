رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف تابوت حجرى لمؤسس روما القديمة فى إيطاليا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
كشف علماء آثار ينقبون في المنتدى الروماني عن ضريح تحت الأرض مخصص لرومولوس، مؤسس المدينة القديمة.

يتضمن الأثر التاريخي غرفة تحت الأرض بها تابوت حجري ارتفاعه 1.4 مترًا، وما يبدو أنه مذبح، ويرجع التابوت إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وستعلن إدارة الكولوسيوم الأثرية، التي تشرف على عمليات التنقيب المستمرة في المنتدى، عن الكشف الجمعة.

كان المنتدى مركز الحياة العامة في روما القديمة، وموقع الأثر إلى رومولوس قريب من المجمع الرئيسي للمباني العامة التي تتضمن مجلس الشيوخ والمنبر، وهو منصة الرئيس، حيث تعلن كل الإعلانات والتصريحات المهمة.

وفقًا للأساطير الرومانية، فقد كان رومولوس وشقيقه التوأم ريموس مؤسسا المدينة القديمة لروما والمملكة الرومانية.

وأشادت عمدة المدينة فيرجينيا راجي بالاكتشاف، وغردت على تويتر: «دائما ما تعج روما بكنوزها المدهشة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يكلف المحافظين بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة

منذ حوالي 10 ساعات

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

الأرصاد: طقس اليوم شديدة البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

مركز «دال» يستضيف ندوة «ماسبيرو قصة مبنى».. الليلة

صدور كتاب «نوفاسين..عصر الذكاء الفائق» في نسخته العربية

عرض الأرشيف الفوتوغرافي بين القاهرة ولندن بمكتبة الأسكندرية.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة تحيي ذكرى مولد شاعر الجغرافيا