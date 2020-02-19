نجوم «صندوق الدنيا» يشعلون العرض الخاص بعرائس الماريونت

انتهى منذ قليل العرض الخاص لـ فيلم «صندوق الدنيا»، بحضور أبطال العمل وعدد كبير من نجوم الفن بسينما جلاكسي مول العرب.وحضر العرض كل من أبطال العمل باسم سمرة، وخالد الصاوي، ورانيا يوسف وابنتها، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، ورابي عمرو سعد، وجيهان خليل، ومروة الأزلي، والمخرج عماد البهات، ومدير إدارة الإنتاج محمد عيد، والخبيرة الإعلامية، ومنظمة العرض الخاص رباب إبراهيم.كما قدم مصمم العرائس محمد فوزي عرض تحريك العرائس مع نجوم الفن، وأحدثوا حالة من البهجة داخل العرض الخاص.ومن ضيوف الفيلم المخرج داود عبدالسيد وحرمه، والمخرج خيري بشارة، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، وحسني شتا، وشريف العجمي، ومي فاروق، وحلمي عبدالباقي، وياسمين نيازي، وياسر القاضي صاحب استديو رسالة، وتامر عادل، إنتاج شركة كيمت للإنتاج السينمائي، ونائب مدير التوزيع روماني سعيد، ومحمود الدفراوي مدير التوزيع بشركة سينرجي.