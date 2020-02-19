الرافدين تصدر النسخة العربية لكتاب «دولة زنجبار»

صدر حديثًا عن دار «الرافدين» للطباعة والنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب «دولة زنجبار العربية» من تأليف نورمان بينيت٬ وترجمة رحمة الحبسي٬ حيث يقع الكتاب في 383 صفحة من الحجم الوسط.يتناول الكتاب تاريخ الوجود العربي في زنجبار والدور الذي لعبه سلاطين أسرة البوسعيد الذين تعاقبوا على حكمها.اتبع الكاتب «نورمان بينيت» نهجًا قائمًا على الإحصائيات والروايات التي وثقها العديد ممن عاشوا وعملوا في شرق أفريقيا وتحديدًا في جزر زنجبار وبمبا، وذلك خلال فترة حكم سلاطين الدولة البوسعيدية ومن سبقهم، وتتبع الكاتب تاريخ زنجبار وبدء قيامها كدولة قوية على أيدي البوسعيد وازدهارها في عهد السيد سعيد بن سلطان.كما تطرق الكاتب لعدة قضايا شائكة في تاريخ زنجبار ومنها الإتجار بالرقيق وجهود السيد سعيد بن سلطان ومن جاء بعده في اجتثاث هذه التجارة من أصولها.وقدّم الكاتب صورة مفصّلة عن الوضع الاقتصادي والمالي لزنجبار خلال فترة حكم السلاطين وتناول كذلك دور الجمارك وتجارة القرنفل في انتعاش زنجبار اقتصاديًا.وتناول الكاتب صراع القوى الاستعمارية الكبرى في زنجبار والأسباب التي أدت إلى خسارتها للاستقلال، ووقوعها تحت الحماية البريطانية.