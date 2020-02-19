رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على التجارة مع الدول الأخرى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه يريد تجنّب السياسات التي تجعل من الصعوبة بمكان على الدول الأخرى التعامل تجاريًا مع الولايات المتحدة، على الرّغم من أنّ إدارته تتبع سلوكًا معاكسًا تمامًا.

وترامب الذي فرض رسومًا جمركية على واردات بقيمة مليارات الدولارات، ودخل في نزاعات تجارية مع معظم الشركاء التجاريين لبلاده في السنوات الثلاث الماضية، قال في سلسلة تغريدات على «تويتر»، الثلاثاء: «لا نريد أن نجعل التعامل التجاري معنا مستحيلًا، هذا سيعني فقط أنّ الطلبات ستذهب إلى مكان آخر».

وأضاف: «لا يمكن للولايات المتّحدة أن تكون مكانًا يصعب التعامل معه في ما يخص شراء الدول الأجنبية لمنتجاتنا، بما في ذلك ذريعة حماية الأمن القومي المستخدمة دائمًا، ما سيجبر شركاتنا على المغادرة للحفاظ على قدرتها التنافسية».

وفرض ترامب رسومًا على منتجات الصلب والألومنيوم في جميع أنحاء العالم، واصفًا تلك الواردات بأنّها تهديد للأمن القومي، وهدّد بالقيام بالمثل بالنسبة للسيارات الأوروبية.

وفي نزاعه التجاري الأكثر كلفة، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على جميع البضائع المستوردة من الصين تقريبًا، غير أنّ التوصل إلى هدنة مع بكين في يناير أدى إلى تعليق الأكثرها ضررًا، لكنّ معظم الرسوم بقيت في مكانها.

من جانبهم لم يقف الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مكتوفي الأيدي، فقاموا بفرض رسوم عقابية على البضائع الأمريكية مثل البوربون والدراجات النارية والمنتجات الزراعية، ما أجبر الحكومة الأمريكية على تقديم مساعدات بالملايين لمزارعيها.

وفي النزاع الأخير حول الدعم الذي تتلقّاه شركة إيرباص من حكومات أوروبية، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 25 بالمئة على مجموعة سلع بينها النبيذ الفرنسي والإسباني والأجبان الإنجليزية، كما فرض ترامب رسومًا على بضائع فرنسية ردًّا على الضريبة الرقمية.

ومع ذلك كتب ترامب: «أريد أن أجعل التعامل مع الولايات المتحدة سهلًا»، مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال التجارية.

وفي الواقع كانت الشركات الأمريكية قد اضطرت إلى تغيير طبيعة عملياتها أو تقديم التماسات لنيل إعفاءات من السياسات التجارية المفروضة.

وبطريقة مماثلة تحوّل الزبائن الأجانب للبضائع الأمريكية إلى مصادر أخرى في كثير من الحالات.

وقالت تشاد باون، الخبير التجاري بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، في دراسة حديثة إنّه «مع الجولات المتعاقبة من فرض الرسوم جمركية، كان ترامب يدفع بمزيد من الشركات الأمريكية كي تصبح حمائية».

وأضافت: «بالنسبة للعديد من الأمريكيين، فإن الكلف المرتفعة التي ترتّبها رسومه تعني أنّه ليس باستطاعتهم بعد الآن منافسة الشركات الأجنبية سواء في الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

رجال الإسعاف يروون كواليس 14 يومًا داخل الحجر الصحى بمطروح

منذ حوالي 13 ساعة

الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

مهرجان أسوان يمزج فولكلور ثلاث قارات فى متحف النيل

فولكلور سان بطرسبورج والحصان على مسرح جامعة أسوان

قبل ساعات من إزاحة الستار.. معلومات عن الباليرينا «آنا بافولوفا»

جامعة أسوان تكرم رئيس قصور الثقافة: «نهتم بالإبداع»