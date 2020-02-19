كيف حولت «SGMW» الصينية نشاطها من صناعة السيارات إلى الكمامات؟ (صور)

حولت شركة السيارات سايك - جي أم – وولينغ «SGMW» نشاطها من إنتاج السيارات للكمامات الواقية، في إطار المكافحة ضد فيروس «كورونا» المتفشي بالبلاد، وذلك بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.وتعتبر هذه الشركة ومقرها مدينة ليوتشو بمنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، شركة هامة لتصنيع السيارات في الصين.ووسط مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، حولت الشركة أعمالها إلى انتاج الكمامات الواقية للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.وانتهت الشركة من إنتاج دفعة أولى من الكمامات الواقية، ومن المتوقع أن تبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني كمامة يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.