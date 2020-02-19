الجراد يزحف إلى جنوب السودان استعدادًا لـ«الاجتياح الكبير»

حذرت دولة جنوب السودان من اجتياح محتمل للجراد بمنطقة شرق أفريقيا، بعد أن وصلتها أسراب مفاجئة استعدادًا لـ«وضع البيض».وأعلن أنيوتي أدقو نايكواش، وزير الزراعة في جمهورية جنوب السودان، أن أسراب الجراد التي تدمر المحاصيل والمراعي في شرق أفريقيا، وصلت إلى بلاده.وقال مشاك مالو، ممثل جنوب السودان في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بحسب شبكة «روسيا اليوم»، إن «هذا الجراد بالغ ويبحث عن أراض يضع فيها البيض وستشكل قاعدة انطلاق للاجتياح الكبير القادم».وأضاف، أن «فرقا تعتزم تحديد الأماكن التي يضع فيها الجراد بيضه لتعود وتقتل الأفراخ الصغيرة خلال 14 يوما».وتابع: «خلال كل دورة تكاثر تستغرق 3 أشهر، يمكن للجرادة الواحدة تفريخ 20 جرادة أخرى، مما يؤدي إلى تضخم الأسراب الكبيرة التي صارت الآن تهدد المحاصيل على جانبي البحر الأحمر».من جهتها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن «الجراد الصحراوي يمكنه قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترا في اليوم الواحد ويأكل مثل وزن جسمه من الخضرة، مما يعني أن سربا يغطي مساحة لا تتجاوز كيلومترا واحدا يمكن أن يأتي على كمية من الطعام تكفي لما يصل إلى 35 ألف إنسان يوميا».