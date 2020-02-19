ارتفاع ضحايا «كورونا» فى الصين لـ1921 وفاة

قالت اللجنة الصحية بإقليم هوبي بالصين على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالإقليم ارتفع إلى 1921 حتى نهاية يوم الثلاثاء بعد وفاة 132 آخرين.وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و 682 حالة.