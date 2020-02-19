البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كاتدرائية العباسية.. اليوم

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





ويبدأ البابا تواضروس الثاني، قبيل عظته الأسبوعية صلاة عشية بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثم يلقي عظته الأسبوعية.





يذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليدًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة.





وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 24 فبراير الجاري، لبدء الصوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يوما، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.



