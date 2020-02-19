مهرجان أسوان يمزج فولكلور ثلاث قارات فى متحف النيل

في إطار فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجارى، قدمت اليوم، فرقة الوادى الجديد عروضًا استعراضية برمز الصداقة بأسوان تعبر عن التراث منها رقصات الخزام والمقرونة والتنورة.وفي متحف النيل قدمت فرقة السودان عرضًا فنيًا لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهور المتحف، حيث أدت رقصات "اللوحة الأولى، دولقد، ولوحة الريف"، واختتمت العرض برقصة جمعت فرق روسيا والإمارات والسودان وسريلانكا في مزيج فني فولكلورى جمع بين 3 قارات.واستقبلت حديقة النباتات فرقة أسوان التى قدمت استعراضات النجرشاد، الكف الجعفري، والتاتا، والتى شهدت تفاعلا كبيرا من الأهالى، وفى جمعية منشية النوبة قدمت فرقتي المغرب والسودان للفنون الشعبية عروضهم الاستعارضية، حيث أدت فرقة المغرب رقصة الرقادة المشهورة في شرق المغرب وشمال الجزائر، وهى رقصة قائمة على طريقة الحساب وضرب الرجلين على الأرض، وقدمت فرقة السودان عروضا استعراضية وغنائية تمثل الهوية السودانية مثل رقصة الفدجا، دولقد، لوحة الريف، إلى جانب غناء نوبى منفرد بمشاركة الحضور.يذكر أن فرقة المغرب تابعة لجمعية الثقافة والفنون بالمملكة التى تأسست عام 2011، وتهتم بالمسرح والفن الشعبى بصف عامة، وقد شاركت فرق نجمات الشمال المغربية العام الماضى وبالتعاون مع الجمعية تضم الفرقة هذا العام عضوتين من فرقة نجمات الشمال لتقدم استعراضاتها في مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون.أما فرقة الخليل السودانية قد شاركت في عدد من المحافل الدولية والمحلية منها مهرجان الحضارة النوبية، مهرجان السياحة النوبة في الخرطوم، مهرجان تنمية الولاية الشمالية الرابع، مهرجان البركل السادس.