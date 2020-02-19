رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعيد توقيف الناشط كافالا بعد ساعات من تبرئته

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:25 ص
لافتة تطالب بإطلاق
لافتة تطالب بإطلاق سراح عثمان كافالا
وكالات
طباعة
أعادت السلطات التركية توقيف رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا بأمر من النيابة العامة، وذلك بعيد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته في قضية تتعلق بتنظيم احتجاجات في إسطنبول في 2013.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إنّ كافالا أودع الحبس الاحتياطي في نظارة شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول في إطار تحقيق مزعوم متّصل بمحاولة الانقلاب التي استهدفت إطاحة رجب طيب أردوغان في 2016.

وأتى توقيف هذا الناشط بعيد ساعات على إصدار محكمة سيليفري الواقعة قرب إسطنبول حكمًا قضى بتبرئته مع ثمانية متّهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة على ضلوعهم في «محاولة للإطاحة بالحكومة» في 2013، وهي قضية أثارت قلق منظمات غير حكومية ودول غربية بشأن وضع الحريات في تركيا.

وكافالا هو رئيس «مؤسسة ثقافة الأناضول» التي تعزز حقوق الإنسان من خلال الفنون، بما في ذلك مع أرمينيا المجاورة، التي لا توجد بينها وبين تركيا علاقات دبلوماسية.

وحوكم المتّهمون أمام محكمة سيفيري، وجميعهم شخصيات بارزة في المجتمع المدني، بالسعي للإطاحة بالحكومة التركية في الاحتجاجات التي هزت البلاد في 2013.

وبدأت التظاهرات ضدّ خطط لهدم حديقة غيزي، التي تعتبر واحدة من المناطق الخضراء القليلة في وسط إسطنبول، ولكنها سرعان ما تحولت الى احتجاجات أوسع ضد أردوغان الذي كان وقتها رئيسًا للوزراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

رجال الإسعاف يروون كواليس 14 يومًا داخل الحجر الصحى بمطروح

منذ حوالي 4 ساعات

«التعليم» تكشف تفاصيل ضبط شيشة داخل مدرسة بـ6 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يدعو إلى تجديد الخطاب الحكومي «الجاف» للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

قبل ساعات من إزاحة الستار.. معلومات عن الباليرينا «آنا بافولوفا»

جامعة أسوان تكرم رئيس قصور الثقافة: «نهتم بالإبداع»

ختام عروض المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح بالإسماعيلية

«ثقافة السويس» تستضيف الشاعر أحمد سمرة