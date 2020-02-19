حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 19 فبراير 2020
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:15 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج القوس، قالت:
مهنيًا: تتملكك رغبة صادقة في التقرب من بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا سيتطلب منك جرأة لافتة.
عاطفيًا: تشعر بالاطمئنان العاطفي، وإذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، فبادر إلى التكلم معه في الموضوع.
صحيًا: قد تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.