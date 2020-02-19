حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 19 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج القوس، قالت:





مهنيًا: تتملكك رغبة صادقة في التقرب من بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا سيتطلب منك جرأة لافتة.





عاطفيًا: تشعر بالاطمئنان العاطفي، وإذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، فبادر إلى التكلم معه في الموضوع.





صحيًا: قد تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة.



