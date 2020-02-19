حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 19 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج العقرب، قالت:





مهنيًا: إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل ذلك، القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير.





عاطفيًا: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معًا، لكنّ التساهل أحيانًا يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.





صحيًا: تطور الأجواء إيجابًا يشعرك بالراحة وتنعكس الأجواء على كافة الأصعدة.



