حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 19 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج الميزان، قالت:





مهنيًا: ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز.





عاطفيًا: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة.





صحيًا: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.



