حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 19 فبراير 2020
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:21 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج الميزان، قالت:
مهنيًا: ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز.
عاطفيًا: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة.
صحيًا: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.