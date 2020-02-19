حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 19 فبراير 2020
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:16 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:
مهنيًا: حضورك القوي مهم جدا في الفترة المقبلة، مع وصول الشمس إلى الحوت أي إلى مواجهة برجك لغاية 20 مارس، إن الحذر واجب ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية.
عاطفيًا: لن تستطيع الغيرة أن تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو قيامك بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة وإحلال الثقة المتبادلة محلها.
صحيًا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.