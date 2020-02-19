حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 19 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:





مهنيًا: حضورك القوي مهم جدا في الفترة المقبلة، مع وصول الشمس إلى الحوت أي إلى مواجهة برجك لغاية 20 مارس، إن الحذر واجب ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية.





عاطفيًا: لن تستطيع الغيرة أن تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو قيامك بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة وإحلال الثقة المتبادلة محلها.





صحيًا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية.



