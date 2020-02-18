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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» في 2019

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:25 م
شركة فودافون مصر
شركة فودافون مصر
طارق عتمان
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حصلت شركة فودافون مصر على المركز الأول كأفضل مكان للعمل في مصر على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لتقييم برنامج "أفضل بيئة عمل" لأفضل الجهات التوظيفية على مستوى العالم لعام 2020.

وحصدت الشركة جائزة Top Employer العالمية، للعام الثالث على التوالي على مستوى مصر وأفريقيا وهو ما يعكس ريادتها كأفضل جهة توظيفية في مصر والمنطقة، ويقوم برنامج "أفضل بيئة عمل" باختيار الشركات وأصحاب العمل ذات الريادة حول العالم، ممن لديهم القدرة على تقديم تجربة عمل استثنائية وتطوير قدرات الموظفين لديهم على مستوى جميع قطاعات المؤسسة، وتزويد هذه المؤسسات بفرص زيادة التواصل والتفاعل مع موظفيهم بما يحقق مستويات رضاء أعلى.

وحصلت شركة فودافون مصر على أعلى الدرجات عقب تقييم العناصر التي توفرها "فودافون" للعاملين لديها في بيئة العمل، مثل القيادة والتعلم والتطوير والثقافة، ليأتي هذا التكريم انعكاسًا لالتزام الشركة بضمان التميز الوظيفي للعاملين لديها، واستقطاب أفضل المواهب وبذل جهود متواصلة لتطوير القوة العاملة لديهم وتحقيق طموحهم.

وقال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر": "نعمل في فودافون على خلق بيئة تغلب عليها ثقافة التنوع والاختلاف وتلهم الجميع ليحققوا أفضل النتائج".
«فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» في 2019
«فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» في 2019
«فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» في 2019
«فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» في 2019
«فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» في 2019
«فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» في 2019

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