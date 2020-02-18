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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد صديقها المقرب (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:23 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سناء إسماعيل
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احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد صديقها المقرب وهو الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، ونشرت فيديو من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وعلقت نانسي على الفيديو قائلة: "مش كل يوم الله بيعطينا رفيق وأنت أحلى رفيق"، وظهرت خلال الفيديو وهي تحمل قالب تورتة وتضيئ به الشموع وتغني له أغاني عيد الميلاد.

في الوقت نفسه رد إيلي أبو نجم، على الفيديو قائلًا: "إنتي أحلى هدية بحياتي بحبك قد الدنيا".

يذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرًا حفل عيد الحب، في استاد القاهرة في الحفل الذي شارك فيه عدد من النجوم منهم تامر حسني، وبهاء سلطان وأحمد شيبه وآخرين.

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