تكريم «مميش» بجائزة «النزاهة العربية»

أهدى الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات البحرية جائزة «النزاهة العربية» لعام 2020.وزار وفد من جامعة الدول العربية الفريق مهاب مميش ضم اللواء محمد رشاد رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والمستشار حسام أبو العلا الأمين العام للاتحاد، والدكتورة فاطمة سعيد النائب الأول للشيح فايز بن راشد علي الراشد نائب رئيس الاتحاد بالمملكة السعودية، والشيخ محمد ربيع عبدالبر عضو مجلس الاتحاد بالمملكة الأردنية، واللواء محمد علي حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.وكان قد فاز الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، بجائزة أرامكو التجارية، في نهاية عام 2019.وحصل «مميش» على تكريم من حاكم الفُجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقى بدولة الإمارات العربية المتحدة كأفضل مدير تنفيذى فى طريق الحرير الجديد لعام 2019.