حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 19 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وفيما يخص برج الحمل، قالت:مهنيًا: انتقال الشمس إلى مواجهة برجك من الحوت ووجود القمر في مربع مع برجك من الجدي طوالع غير مناسبة، لذلك كن متفهمًا ولا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.عاطفيًا: شخص ما في العمل يلفت إنتباهك، وتحاول التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل البدء بعلاقة جديدة.صحيًا: بعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد حل مفيد إذا ترافقت مع حمية جدية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.