حكومة الوفاق غير المعتمدة بليبيا تعلق مشاركتها في محادثات جنيف

أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا، مساء اليوم، تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف، "حتى يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا" مما وصفته بـ"انتهاكات من الطرف الآخر".وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، في وقت سابق من اليوم، انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف بعد قليل، مؤكدا بأن الوضع في الميدان هش وغالبا ما يتم انتهاك وقف إطلاق النار.وأضاف: "هناك 150 خرقا منذ تاريخ 12 يناير ومن الصعب أن نسير قدما في المسارات الثلاث طالما استمرت الخروقات".