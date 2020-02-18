رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة الوفاق غير المعتمدة بليبيا تعلق مشاركتها في محادثات جنيف

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:13 م
غسان سلامة
غسان سلامة
عبير سليم
طباعة
أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا، مساء اليوم، تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف، "حتى يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا" مما وصفته بـ"انتهاكات من الطرف الآخر".

وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، في وقت سابق من اليوم، انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف بعد قليل، مؤكدا بأن الوضع في الميدان هش وغالبا ما يتم انتهاك وقف إطلاق النار.

وأضاف: "هناك 150 خرقا منذ تاريخ 12 يناير ومن الصعب أن نسير قدما في المسارات الثلاث طالما استمرت الخروقات".



موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعد لـ«الزمالك» بفقرة لركلات الجزاء

منذ حوالي 8 ساعات

الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

قبل ساعات من إزاحة الستار.. معلومات عن الباليرينا «آنا بافولوفا»

جامعة أسوان تكرم رئيس قصور الثقافة: «نهتم بالإبداع»

ختام عروض المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح بالإسماعيلية

«ثقافة السويس» تستضيف الشاعر أحمد سمرة