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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: حملة بلومبيرج الانتخابية غير قانونية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:08 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه الكلامية ضد منافسه الأبرز في انتخابات الرئاسة المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية والملياردير المشهور مايكل بلومبيرج.

يذكر أن ترامب أطلق وصفا على بلومبيرج وهو "ميني مايكي" نظرا لأن بلومبيرج قصير القامة.

وغرد ترامب على حسابه الشخصي تويتر منذ دقائق: «ما يقوم به ميني مايكي يعتبر حملة غير قانونية واسعة النطاق، إنه يوزع الأموال في كل مكان، فقط لكي يحصل على دعم مقابل تلك الأموال، انضم العديد من المعارضين السابقين بسعادة إلى حملته أليس هذا هو ما يريده ؟».

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