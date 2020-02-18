تطعيم 253613 في حملة شلل الأطفال بأسوان

عقد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، اجتماعا مع مشرفي الحملة القومية لشلل الأطفال، لمتابعة مستجدات ونتائج اليوم الثالث.يأتي ذلك إطار متابعة مجهودات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.وأسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، حتى نهاية اليوم الثالث عن تطعيم 253613 طفل بنسبة 100.5% من إجمالي المستهدف البالغ 252363 طفل على مستوى المحافظة، وتستمر الحملة خلال الفترة حتى الأربعاء 19 فبراير من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.