غرفة المنشآت السياحية: هاني شاكر تسرع في قرار المهرجانات

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه يشكر الفنان هانى شاكر على قراره بمنع أغاني المهرجانات، واصفًا القرار بـ«الصحيح».وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن مشكلة القرار الذى أصدره هانى شاكر أنه جاء مقتضب ومعمم، مشيرًا إلى أن هناك بعض فناني المهرجانات محترمون ويمثلون في الخارج ولا يمكننا التعميم.وتابع أنه حال خروج أحد المطربين عن النص سنتخذ ضده الإجراء متبع، لافتًا إلى أن الفنان هانى شاكر ليس من اختصاصه قانونًا فرض عقوبات على المنشآت أو الأماكن التى تذيع أغاني المهرجانات معلقًا: "هو أكيد مكنش يقصد وأصدر البيان فى عجاله".