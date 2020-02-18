أشرف زكي: روجينا ليست فتاة إعلانات تحتاج دعمي للحصول على أدوار فنية

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه عندما رحل عن النقابة في عام 2011 تصالحت معه الحياة، مضيفا: "أنا ومراتي روجينا ما اشتغلناش زي ما اشتغلنا في السنة دي".وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن روجينا تعرضت لظلم واضح خلال هذه الفترة، وكثيرا ما كان يقال إنها تحصل على أدوار في الأفلام والمسلسلات لأنها زوجة نقيب الممثلين.واستكمل: "روجينا ليست فتاة إعلانات أو موديلز، تحتاج لدعم كي تحصل على أدوار في الأعمال الفنية ولكنها تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية واشتغلت في بداية أعمالها مع يوسف شاهين ولها أعمال درامية كبيرة".وواصل أنه عندما عاد للنقابة مرة أخرى، عاد محمولا على الأكتاف والأعناق بفضل دعم زملائه وتلامذته في المعهد العالي للفنون المسرحية.